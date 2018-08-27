الأمم المتحدة تأمل بحل نهائي لقضية اللاجئين في أوروبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن شعورها بالارتياح عقب انتهاء أزمة المهاجرين الأخيرة، داعيةً أوروبا مجدداً لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة بحراً. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال إن مأزقَ مئةٍ وتسعينَ مهاجراً أنقذتهم سفينةُ خفر السواحل الإيطالية، يجب أن يكون نداءَ صحوة.

بعد توقف السفينة ديتشي في صقلية، رفضت الحكومة الإيطالية السماح لأي راكب ما لم يكن قاصراً أو بحاجة إلى مساعدة طبية بالهبوط من السفينة. وسمح للمهاجرين الـ140 الباقين بمغادرة السفينة صباح الأحد بعد أن تولى الأساقفة الكاثوليك في إيطاليا مسؤولية 100 منهم، وعرضت ألبانيا وإيطاليا استقبال نحو 20 شخصا.

وقال غراندي: "انتهى مأزق ديتشي الآن، ولكن ماذا سيحدث المرة القادمة؟ نحن بحاجة إلى نهج تعاون أوروبي موثوق تجاه من يتم إنقاذهم في البحر".

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