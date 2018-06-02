ماتيس: القوات الأمريكية في كوريا ليست على أجندة ترامب

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

أعلنَ وزيرُ الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يناقشَ خلالَ القمةِ المرتقبة مع الزعيم كيم جونغ أون في 12 يونيو، مسألةَ تخفيضِ الوجودِ العسكري في كوريا الجنوبية.

وقال "ماتيس" إن أيَ مناقشةٍ بشأنِ وجودِ الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية هي مناقشاتٌ فقط بينَ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهذه المناقشات لن تكونَ محورا للنقاشِ مع بيونغ يانغ.

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