ترامب: لقاءات جيدة تمت مع بيونغ يانغ وأتوقع رسالة كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يتوقع تلقي رسالة قريباً جداً من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الوقت الذي يُحضر فيه البلدان لقمة تاريخية محتملة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر أن لقاءاتٍ جيدة ً جداً تمت مع كوريا الشمالية، في إشارة الى عشاء بين مساعدِ الزعيم الكوري الشمالي الجنرال كيم يونغ شول، ووزيرِ الخارجية الاميركي مايك بومبيو في نيويورك.

و تابع ترامب "اتطلع الى معرفة ما تتضمنه الرسالة" مضيفا "سيأتون على الارجح الى واشنطن الجمعة لتسليم الرسالة وبالتالي انا اتطلع الى ذلك".

والتقى بومبيو والجنرال شول مجددا الخميس لمواصلة محادثاتهما.

ويبحث الوفدان خلال جلسات المفاوضات التحضيرات للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة لحل الخلاف بين البلدين حول الملف النووي.

وكيم يونغ شول هو أرفع مسؤول من بيونغ يانغ يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، وكان بومبيو التقى سريا في وقت سابق هذه السنة حين كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الزعيم الكوري الشمالي لاطلاق آليات عقد القمة.

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