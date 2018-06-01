كيم يؤكد التزامه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (أ ف ب)

أبلغ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه ملتزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة.

وافادت الوكالة عقب اجتماع الرجلين الخميس في بيونغ يانغ بأن "كيم قال ان إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير ومتماسكة وثابتة".

وعبّر كيم عن أمله في ايجاد حل لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "خطوة خطوة" وأن "يتم إحراز تقدّم في حل المشاكل، عبر الحوار والتفاوض الفعال والبناء".

من جهته حذر لافروف من رفع سقف التوقعات، حاضا جميع الأطراف على "تجنب إغراء المطالبة بكل شيء بشكل فوري".

واتاح الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ احراز "تقدم فعلي" نحو عقد قمة تاريخية بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب على ان يتسلم الاخير الجمعة رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس "نسير في الاتجاه الصحيح" وذلك بعد يومين من الاجتماعات في نيويورك مع مساعد كيم جونغ اون الجنرال كيم يونغ شول، ارفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ ثمانية عشر عاما.

لكن بومبيو لم يحدد ما اذا كانت كوريا الشمالية تعهدت نزع سلاحها النووي في شكل "كامل لا عودة عنه ويمكن التحقق منه"، الامر الذي تطالب به الولايات المتحدة.



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