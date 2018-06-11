تحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 في اليابان..

أخبار الآن| طوكيو- اليابان (رويترز)

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان في بيانٍ إن طائرةً عسكرية أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 سقطت في المياهِ الواقعة قبالةَ جزيرةِ أوكيناوا بجنوبِ اليابان حيث يتمركزُ الجزءُ الأكبر من القوات الأمريكية في اليابان خلالَ مهمةِ تدريبٍ روتينية يوم الاثنين.

وقالت إن الطيار وهو الشخصُ الوحيد الذي كان بالطائرة نجحَ في القفزِ من الطائرة وقامت فرقُ البحث والإنقاذ بانتشاله. وستتولى لجنة من الضباط التحقيقَ في الحادث.

ويربط سكان كثيرون في أوكيناوا بين القواعد العسكرية الأمريكية والجريمة والحوادث والتلوث ويريدون نقلها من الجزيرة. وأدت سلسلة من عمليات الهبوط الاضطراري وسقوط قطع من طائرات عسكرية أمريكية إلى تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالأمان.

وتمضي حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قدما في خطة مثيرة للجدل لنقل قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى مدينة ناجو بمنطقة هينوكو الأقل سكانا في شمال الجزيرة.

وقال الوزير ايتسونوري اونوديرا للصحافيين إن "الطيار التابع للقاعدة الجوية الأميركية في كادينا قذف بنفسه (من الطائرة) عندما كان على بعد حوالى 80 كيلومتر جنوب ناها" العاصمة الإقليمية لجزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.

وبعد ساعة تقريبا من تلقيه تنبيها، رصد الجيش الياباني مكان الطيار وقام بمساعدته، على ما أوضح الوزير، ووفقاً لقناة "ان اتش كيه" التلفزيونية اليابانية العامة، أصيب الطيار بكسر في الساق، لكن حياته ليست في خطر، وتضم جزيرة أوكيناوا التي احتلها الأمريكيون بعد الحرب العالمية الثانية وأعيدت إلى اليابان في 1972، أكثر من نصف عدد الجنود الأمريكيين الذين يتمركزون في اليابان، وعددهم الإجمالي 47 الف جندي.

للمزيد:

ميركل ربما تحضر مباريات ضمن كأس العالم لكرة القدم في روسيا

شاب عراقي يعترف باغتصاب وقتل فتاة ألمانية