ميركل ربما تحضر مباريات ضمن كأس العالم لكرة القدم في روسيا

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (ا ف ب)

في الوقت الذي قررت فيهِ برلين مقاطعة سياسية لكأسِ العالم على خلفيةِ قضية محاولة تسميمِ عميلٍ سابق، أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد أنها يمكنُ ان تتوجهُ لحضورِ مبارياتٍ في روسيا. وصرحت ميركل في مقابلةٍ مع القناة التلفزيونية العامة "ايه آر دي" ان "الامرُ ممكن وهو ليسَ مستبعدٌ بالضرورة"، مضيفة ان القرار يتوقفُ على جدول أعمالها.



وتابعت انها وبصفتها مستشارة عليها "مرافقة المانشافت" المنتخب الوطني وحامل اللقب حاليا، والمانيا من الدول الاوروبية التي طردت دبلوماسيين روس ردا على محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته وهو ما تنفي موسكو أي دور لها فيه.



كما قررت المملكة المتحدة ضمن اجراءات أخرى ألا يكون لها تمثيل سياسي في الحدث الكروي لكن قلة من الدول حذت حذوها، وتابعت ميركل "نعرف كيف نميّز" بين كرة القدم ومواضيع التوتر بين روسيا وأوروبا، مشددة على انه "اذا لم نتحاور فلن نتوصل ابدا الى حل"، وعادت ميركل الى الجدل الذي اثاره لاعبان من الفريق الوطني من أصل تركي خلال ايار/مايو هما إلكاي غوندوغان ومسعود اوزيل عندما التقطت لهما صورة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهما يهديانه فانيلة كتب عليها "رئيسي".



وتعرض اللاعبان بعدها لانتقادات شديدة اذ رأت بضع وسائل الاعلام والمراقبين في الامر نوعا من الولاء لتركيا، وعلقت ميركل بالقول "لم يدركا عواقب هذه الصورة"، مضيفة "أنا متأكدة انهما لم يريدا تخييب أمل المشجعين الالمان".



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