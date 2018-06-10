سنغافورة: 15 مليون دولار تكلفة قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | سنغافورة (رويترز)

قال رئيسُ وزراء سنغافورة لي هسين لونغ "إن القمةَ بينَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوفَ تكلفُ سنغافورة نحوَ 20 مليونِ دولار سنغافوري أي (15 مليون دولار أمريكي)"، مشيرا الى أنها "تكلفة سنغافورة على استعدادٍ لدفعها".

ووفقاً لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية ،قال لي إن تكاليف الأمن تمثل نحو نصف التكلفة التي تم تقديرها، والتي سوف تتحملها حكومة سنغافورة بالكامل.

وقال لي "إنها مساهمتنا في مسعى دولي يصب في مصلحتنا بشدة".

وجاء ذلك في معرض رد لي على أسئلة من الصحافيين اليوم الأحد في المركز الإعلامي الدولي، الذي يشهد تغطية نحو ألفي صحف دولي للقمة.



وأجرت سنغافورة استعدادات مكثفة لاستقبال كيم وترامب قبيل القمة المقررة بعد غد الثلاثاء.

وتهدف المحادثات ،وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس أمريكي حالي مع زعيم كوري شمالي، للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية مقابل تخفيف العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد بيونج يانج.

ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز"، شدد لي على أهمية سير الاجتماع حسب المخطط له، مشيراً إلى أنه قد يكون لديه إمكانية تحديد التطورات في شبه الجزيرة الكورية على مسار جديد بطريقة "تفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة".

كما أشار إلى أن قرار عقد الاجتماع في سنغافورة يدل على علاقاتها الدبلوماسية الودية مع البلدين اللذين يعانيان من تاريخ من العلاقات المتوترة.

وقال لي "هذا يروج لنا (...) اختيارنا كموقع للاجتماع -دون طلب ذلك من ناحيتنا- يقول شيئاً عن علاقات سنغافورة مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

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