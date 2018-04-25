مأدبة عشاء سويسرية في القمة الكورية وإجراءات لتخفيف التوتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يوم واحد يفصلنا فقط عن القمة المرتقبة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية التي ستقام يوم الجمعة المقبل في مدينة سوول، حيث تجري ترتيبات الضيافة على قدم وساق بحسب ماذكر البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وقد أعلن البيت الأزرق عن قائمة مأدبة العشاء التي سيقيمها للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أثناء لقاء نظيره الجنوبي مون جيه إن، وقال إن الإختيار وقع على طبق روشتي السويسري، وذلك تكريما لطفولة كيم التي قضاها في سويسرا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قرر قبل أيام، وقف بث الدعاية المضادة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على الحدود، وفق ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، التي أوضحت أن القرار يأتي من أجل تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين، وخلق البيئة السلمية لمحادثات القمة بينهما.

وكانت الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعد وسيلة رئيسة للحرب النفسية ضد بيونغ يانغ، وهي أحد العوامل المسببة للتوتر العسكري على خط الترسيم العسكري للحدود بين البلدين.

كوريا الشمالية بدورها دعت مرارا إلى وقف بث الدعاية، في أثناء محادثات مختلفة أجرتها الكوريتان في مطلع الألفية الثانية.

واتفقت الكوريتان في 4 من حزيران/يونيو 2004 على وقف الأنشطة الدعائية في خط الترسيم العسكري، إلا أن كوريا الجنوبية استأنفت هذا النشاط الدعائي عبر مكبرات الصوت بشكل كامل، ردا على التجربة النووية الرابعة لبيونغ يانغ، التي نفذت في كانون الثاني/يناير 2016.

من جهة أخرى، أشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن جيش الشطر الجنوبي يدرس تقليص، أو تنسيق "الجدول الزمني للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبيل محادثات القمة بين الكوريتين".

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