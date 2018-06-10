قمة ترامب كيم.. آخر المعلومات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى سنغافورة، اليوم الأحد، قبيل قمة تاريخية تهدف إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الزعيمين بعد وصولهما سيلتقيان بشكل منفصل مع رئيس وزراء البلد المضيف.

وقال البيان إن رئيس الوزراء لي هسين لونغ سيجتمع مع كيم اليوم الأحد بينما سيجتمع مع ترامب يوم غد الإثنين.

ويأتي البيان في الوقت الذي تكثف فيه سنغافورة من استعداداتها لقمة يوم الثلاثاء التي ستجمع للمرة الأولى بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

وبدا ترامب واثقاً من المحادثات المقبلة مع كيم، حيث غرد يوم السبت على صفحته على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، بعد مغادرته قمة مجموعة السبع في كندا واصفا القمة بأنها فرصة "لتحقيق نتيجة رائعة بحق لكوريا الشمالية والعالم".

للمزيد:

كيم يلتقط السيلفي في سنغافورة قبل القمة مع ترامب (فيديو)

لماذا طلبت صحيفة كورية جنوبية من خبراء تحليل صور أحذية كيم؟

كيم جونغ أون يدفع مصوراً اعترض طريق زوجته (فيديو)