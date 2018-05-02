وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية لإقامة نظام سلام

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية لمناقشة إقامة نظام سلام ٍ في كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية ، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ - هو وتستمر حتى يوم الخميس،



ومن المرجح أن يجتمع الوزير وانغ يي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال زيارته لكوريا الشمالية ، ونظرا لأن هذه الزيارة تأتي بعد القمة بين الكوريتين وقبل القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فمن المنتظر أن

يَشرح الجانب الكوري الشمالي نتائج القمة بين الكوريتين للجانب الصيني ويناقِش معه قضيتي نزع السلاح النووي وإقامة نظام سلام .. اللتان ستطرحان على طاولة القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يقنع الوزير وانغ يي كوريا الشمالية بإقامة نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال عقد محادثات رباعية تشمل الصين.

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا في القمة بينهما التي انعقدت في يوم 27 أبريل، على عقد محادثات سداسية تشمل الكوريتين والولايات المتحدة إلى جانب الصين وروسيا واليابان، أو محادثات رباعية تشمل الصين.

اقرا ايضا