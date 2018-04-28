زعيم كوريا الشمالية يمازح نظيره الجنوبي بشأن الصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي مازح نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، قائلاً: "سمعت أنك تستيقظ كل صباح على هدير الصواريخ القادمة من الشمال"، مؤكداً أن هذا الزمان قد انتهى، وانه لن يضايقه بعد اليوم خلال نومه.

والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومون جاي إن في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين البلدين، الجمعة، وتعهدا بالسعي لتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.

وهذه أول قمة بين البلدين منذ 11 عاماً، وبدا كيم أكثر دعابة هنا، كما في دعابته الأولى، إذ قال بحسب وسائل إعلامية، "إن الطريق المؤدي إلى هنا ليس مغلقاً بجدران عالية، لكن رغم ذلك فقد استغرق المجيء كل هذه السنوات، بينما كان ممكناً الوصول مشياً على القدمين".

وينتظر شعبا البلدين، كما كل العالم والدول الكبرى، نتائج قمة تاريخية بين البلدين أفضت إلى إعلان يتضمن الموافقة على العمل من أجل "نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية" وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.



إقرأ أيضاً:

هل تصمد شجرة السلام بعد قمة الكوريتين؟