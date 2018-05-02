تحطم طائرة عسكرية في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات الجوية الأميركية تحطم طائرة شحن عسكرية قرب مطار في مدينة سافانا بولاية جورجيا جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ممن كانوا على متنها.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة تشاثام، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سقوط الطائرة عند تقاطع طرق، وطلبت من السكان تجنب المنطقة.

وأفادت صحف محلية في الولاية بأن الطائرة المتحطمة من طراز سي-130 وهي تابعة لطيران الحرس الوطني فيما كان على متنها ما لايقل عن 5 أشخاص.

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