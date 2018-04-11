سقوط طائرة عسكرية جزائرية بالقرب من مطار بوفاريك العكسري

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سقطت طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة التي في شمال الجزائر، حسب وسائل اعلامية محلية.

وحسب ما أفاد به شهود عيان للمصادر الاعلامية، فإن الطائرة العسكرية سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

وافادت المصادر بان الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد، وان على متنها اكثر من 100 شخص، فيما قالت مصادر إعلامية بارتفاع حصيلة القتلى إلى 200 شخص.

على الفور اتجهت الوحدات الخاصة الى موقع الحادث لتقييم الوضع.

وتقع مدينة البليدة في شمال الجزائر تشكل مساحتها جبال الأطلسي (الأطلس البليدي) إلى الجنوب، وسهل متيجة في الجزء الشمالي، ومدينة البليدة عاصمة متيجة تدعى بمدينة الورود، يحدها من الشمال الجزائر العاصمة ومن الغرب تيبازة ومن الجنوب عين الدفلى والمدية ومن الشرق البويرة وبومرداس ; وهي مركز إداري وتجاري وتشتهر بمنتجاتها الزراعية والصناعة الغذائية، وتتمتع بمناظر سياحية جميلة . وهي محاطة بالحدائق الكروم البرتقال والزيتون وأشجار اللوز وحقول القمح والشعير والتبغ وشتى أصناف الفاكهة ،و تشتهر بإنتاجها لمستخلصات الأزهار.

وعموما فإن الأطلس البليدي يحتل جزءا مهما من المساحة الإجمالية للولاية، والغابات تغطي مساحة 65.253 هكتارا ، أي 44.14 بالمائة من مساحة الولاية.