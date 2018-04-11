آخر تطورات تحطم الطائرة الجزائرية المنكوبة

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- رئيس الأركان الجزائري يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم الطائرة العسكرية

- أظهرت صور نقلها تلفزيون النهار الجزائري عددا من الأشخاص مجتمعين حول الطائرة المحطمة وسط مزرعة، فيما كان عمود من الدخان الأسود يرتفع في السماء.

- الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال للنار في الطائرة بحسب شهود عيان.

_ مصادر اعلامية اشارت الى ان ان على متن الطائرة اكثر من 100 شخص، فيما قالت مصادر إعلامية أخرى بارتفاع حصيلة القتلى إلى 200 شخص ويرجح مقتل الجميع.

- رويترز: تحطم طائرة عسكرية جزائرية على متنها أكثر من 100 شخص في مطار بوفاريك ومقتل عدة أشخاص

- الطائرة، التي كانت متوجهة إلى مطار وهران، كانت تقل أكثر من مئتي راكب، قتلوا كلهم على الأرجح.

- الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد إلا أنها كانت تقلّ مدنيين وعسكريين.

- موقع "النهار" ذكر أن الحادث خلف مقتل العشرات.

- وكالة الأنباء الجزائرية: طائرة عسكرية تحطمت، الأربعاء، على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة