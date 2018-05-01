العثور على جثث مئات الإناث الرضع في باكستان

أخبار الآن | باكستان (وكالات)

أفادت تقاريرُ محلية باكستانية بالعثورِ على جثثِ مئاتِ الرضع حديثي الولادة من الإناث، في أكوامِ القمامة خلال العام الماضي في باكستان , التي تنتشرُ فيها ثقافةَ تفضيلِ الأولاد...

ونقلت صحيفةُ ديلي ميل البريطانية عن التقارير

أن السلطاتِ عثرت على ثلاثمئةٍ وخمسةٍ واربعين طفلاً ميتاً، 99تسعةُ وتسعون في المئة منهم من الإناث، في أكوامِ النفايات في كراتشي، المدينةُ الأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان، منذ بداية عام 2017.



وفي إحدى الحالات المروعة، قالت مؤسسة خيرية إن مولودة تُركت على درج مسجد رُجمت حتى الموت عندما افترض متشدد أنها "طفلة غير شرعية".

ونقلت الصحيفة عن نشطاء من مؤسسة خيرية أنهم واجهوا 93 حالة من هذا النوع في كراتشي، 70 في عام 2017 و23 هذا العام.

ويعد قتل الأطفال جريمة جنائية في باكستان، حيث تقول الشرطة إن الفقر والأمية من الأسباب الأساسية لهذه الأزمة.

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