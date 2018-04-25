هجمات تهز كويتا وقتلى من الشرطة الباكستانية

أخبار الآن | كويتا - باكستان - (وكالات)



قال مسؤولون إن ثلاثة مفجرين انتحاريين هاجموا أفرادا من الشرطة الباكستانية والقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى مقتل ستة من الشرطة وإصابة 15 آخرين.

وقال قائد الشرطة في الإقليم معظم جاه أنصاري إن أحد المهاجمين فجر عبوته الناسفة قرب شاحنة للشرطة. وأضاف أن سبعة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا في ذلك الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وقال أنصاري لرويترز "إنه هجوم انتحاري وتأكدنا من مقتل ستة من أفراد شرطتنا"وقبل ذلك بنصف ساعة قال مسؤول من القوات شبه العسكرية إن مفجرين انتحاريين حاولا مهاجمة نقطة تفتيش على أطراف المدينة لكن القوات المنتشرة هناك تصدت لهما.

وقال إن القوات فتحت النار على المهاجمين اللذين فجرا ما بحوزتهما من متفجرات مما أدى إلى إصابة ثمانية جنود. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المفجرين الاثنين قتلا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وكويتا عاصمة إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد ويعاني من انتشار العنف، وينشط بالإقليم، الواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، متشددون يرتبطون بطالبان والقاعدة وتنظيم داعش، واقتحم مفجران انتحاريان كنيسة مزدحمة بجنوب غرب باكستان في ديسمبر كانون الأول مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح ما يصل إلى 56 آخرين..

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