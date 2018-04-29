تهديد جديد من "ترامب" مقابل الجدار الحدودي مع المكسيك

أخبار الآن | ميشيغان - الولايات المتحدة (رويترز)



هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بوقف نشاط الحكومة الاتحادية في سبتمبر/أيلول إذا لم يوفر الكونغرس قدرا أكبر من التمويل لبناِء جدارٍ على الحدود مع المكسيك، وكان ترامب قد أعلنَ تهديدا مماثلا في مارس/ آذار للضغطِ من أجلِ إدخالِ تعديلاتٍ على قانون الهجرة يقول إنها ستمنعُ المجرمينَ من دخولِ البلاد.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيجان "هذا الجدار بدأ ولدينا 1.6 مليار(دولار) وسنأتي مرة أخرى في الثامن والعشرين من سبتمبر وإذا لم نحصل على أمن على الحدود لن يكون أمامنا خيار، سنغلق البلد لأننا نحتاج لتأمين الحدود"، حسبما نقلت "رويترز".

ووقع في الشهر الماضي على ميزانية إنفاق حجمها 1.3 تريليون دولار من شأنها الاستمرار في تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر أيلول. ومن غير المحتمل أن يدعم أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب والحريصون على السيطرة على الكونغرس على أي وقف لنشاط الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني. وأشار ترامب إلى أن مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى في "قوافل" كأحد أسباب تعزيز أمن الحدود..

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