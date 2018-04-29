ترامب: الإجتماع مع كوريا الشمالية خلال 3 او 4 أسابيع

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم أن الرئيسَ الأمريكي "دونالد ترامب" أبلغ مون أن تأكيدَ زعيمي الكوريتين من جديد استهدافهما نزعَ السلاحِ النووي بشكل كامل خلال اجتماعهما يوم الجمعة تعدُ أنباءً طيبة للعالم. وقالت "رويترز" إن مون وترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي، جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على ضرورةِ عقدِ قمةٍ مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والتي قالَ ترامب إنها ستُعقدُ خلالَ الأسابيعِ الثلاثة أو الأربعة المقبلة..

وقال مكتب مون إن مون وترامب تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن موقعين أو ثلاثة محتملين للقمة بين كيم وترامب. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، أن بلاده "لا تلعب الألعاب" مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعه مع زعيم البلاد كيم جونغ أون خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في اجتماع حاشد في ميشيغان "نحن لا نلعب"، مشيرا إلى أن "الكثير من الأشياء الجيدة "تحدث في كوريا الشمالية"..



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