ترامب وميركل يتفقان على مواجهة سلوك إيران المتطرف

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائهما الجمعة في واشنطن على خطورة امتلاك إيران للسلاح النووي كما أعربا عن ضرورة احتواء نشاطها الخطر في المنطقة.

وفيما يتعلق بعدم كفاية الاتفاق النووي مع طهران قال ترامب في مؤتمر صحفي جمعه بميركل، اليوم الجمعة،: “لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.

وأضاف ترامب في حديثه خلال المؤتمر: “ناقشنا ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وعلينا أن نضمن بأن لا تكسب إيران من هزيمة تنظيم داعش في سوريا”.

بدورها قالت ميركل إن الاتفاق الذي توصلت إليه أمريكا ودول أوروبية مع طهران غير كافٍ قائلة: “علينا احتواء نفوذها في المنطقة وكبح جماحها”.

وكتب ترامب في تغريدة قبل الاجتماع "أتطلع إلى لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم. هناك الكثير الذي ينبغي بحثه والقليل جدا من الوقت".

والزيارة الحالية لميركل، الثانية لها إلى البيت الأبيض في عهد ترامب، بعد زيارة رسمية أجرتها في مارس 2017. وتأتي زيارة المستشارة الألمانية، عقب زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبيت الأبيض، الإثنين الماضي، واستغرقت ثلاثة أيام، بحث خلالها عدة موضوعات أبرزها الوضع في سوريا والاتفاق النووي مع إيران، وعدد الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

ويسود خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حيث هدّد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.

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