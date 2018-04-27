بومبيو: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن اتفاق إيران النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إن ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي، لكن من المستبعد أن يبقى فيهِ من دون تغييرات جوهرية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بعدَ اجتماع ٍ لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي إنه لم يتم اتخاذ ُ قرار بعد، وأن الفريقَ سيُجري كثيرا من المحادثات لتحقيق ِ ما أعلنه الرئيس الأمريكي.

وأضاف "ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترامب) في ذلك الاتفاق".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أمس بعد دقائق على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية، أن الأخير سيشارك في بروكسل في اجتماع لحلف شمال الأطلسي، قبل أن يتوجه إلى السعودية وإسرائيل والأردن. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، قبل إقلاع طائرة بومبيو إلى بروكسل، أن هذه الزيارات تؤكد أهمية هؤلاء الحلفاء والشركاء الأساسيين في المنطقة.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) السابق، وزيرا للخارجية عقب تصويت 57 مشرعا لصالحه مقابل 42. وجاء تثبيت بومبيو في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى وزير خارجية يمثل مصالحها مع اقتراب مواعيد مهمة، أبرزها 12 مايو /أيار المقبل، حين سيعلن الرئيس دونالد ترمب موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، والقمة المرتقبة خلال الأشهر المقبلة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون. وسلطت الأضواء مؤخرا على بومبيو بعدما توجه سرا إلى بيونغ يانغ في نهاية مارس/آذار ليعقد محادثات مع زعيم كوريا الشمالية.

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