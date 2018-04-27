مشروع قانون امريكي لمحاسبة ايران على انتهاك حقوق الانسان

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يدعو لمحاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن.

ويدعو مشروع القانون الذي قدمه أربعة أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس، إلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية ومن تثبت مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز مواطنين أميركيين.

ومشروع القانون الذي يجب أن يصوت مجلس الشيوخ عليه أو على نسخة معدلة منه، يطلب تقديم تقرير عن كبار المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال مدة 170 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا:

ماكرون: إيران لا يجب أن تملك أي سلاح نووي أبدا