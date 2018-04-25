ماكرون: إيران لا يجب أن تملك أي سلاح نووي أبدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الكونغرس الأميركي الأربعاء، على ضرورة احتواء أنشطة إيران في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان، مشددا على أن طهران لن تملك أبدا أسلحة نووية.

وأضاف ماكرون أنه يجب احتواء النفوذ الإيراني وأنشطتها الباليستية، مؤكدا على أهمية ألا تقود سياسة إيران إلى حرب في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، قال ماكرون إن الهدف واضح، وهو يجب ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي أبدا.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الاتفاق النووي "لا يتعاطى مع كل الجوانب المهمة"، موضحا أنه لا يمكن التخلص من الاتفاق.

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد استقبلوا ماكرون بالتصفيق وقوفا لمدة 3 دقائق، قبل أن يبدأ بإلقاء الخطاب الذي تضمن إشادة بتاريخ الصداقة بين البلدين.

ويريد ماكرون في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الولايات المتحدة، أن يعرض من خلال هذا الخطاب رؤيته للعالم، غداة مفاوضات معقدة أجراها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

اقرأ أيضا:

ظريف: قد ننسحب من معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية