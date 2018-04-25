الإتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا بديل عن الاتفاق النووي

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)



شددت "فيديريكا موغريني" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه لا بديل عن الاتفاق النووي ويجري تنفيذه بالكامل وفق ما أفادت به مصادر صحفية، جاء ذلك بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك له مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن الثلاثاء الى وقف نشاطات إيران في سوريا واليمن، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بالعمل على اتفاق جديد مع إيران.



وأكد ماكرون أن فرنسا تتبنى توجهاً جديداً تجاه إيران، ويجب تصويب الأمور في كافة المسائل، كما لفت إلى أنه لا بد من إضافة بعض العناصر على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيتم تعديل الاتفاق، ليشمل الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران بالمنطقة.

ضغط روسيا وإيران على سوريا



في الملف السوري، أوضحت موغريني على دعوتها لروسيا وإيران من أجل الضغط على النظام السوري من أجل وقف إطلاق النار والتفاوض بشكل جدي. هذا وشددت موغريني، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية، وقالت إن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره.

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