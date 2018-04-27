السعودية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد إرهاب إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم ضد ممارسات إيران العدوانية.

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال المعلمي إن إيران تواصل دعمها لميليشيات مسلحة في اليمن و سوريا".

وأكد أن "إيران تمارس تدخلها الفاضح في الدول العربية وتبث الإرهاب وتموله، وهي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يسيطر على لبنان وينفذ عمليات إرهابية في سوريا".

وقال المعلمي إن "طهران تدعم ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف السعودية"، مشيرا إلى تقاير الخبراء التي أكدت أن الصواريخ التي ضربت السعودية من صنع إيران.

وشدد على أن "إيران تنتهك قرارات المجتمع الدولي الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإرهابية الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

وأعلن مندوب السعودية أنه "حان الوقت للتعامل مع حزب الله في سوريا ولبنان".

وفي الشأن السوري، أفاد المعلمي أن "قوات النظام السوري لا تتوانى عن استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين"، مدينا الهجمات الأخيرة التي طالت المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وطالب "بتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق سوريا، والإفراج العاجل عن المختطفين وتسهيل عودة النازحين".

ودعا إلى إيقاف المأساة الحادثة في سوريا من خلال التوصل إلى توافق وإجماع يحقق متطلبات الشعب ويحقق آماله.

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