بعد هزائمه.. الشرطة الأوروبية تفكك كبرى شبكات داعش الدعائية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الشرطة الأوروبية يوروبول، أن قواتٍ من شرطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عطلت وكالات دعائية تابعة لتنظيم داعش، في عملية منسقة شاركت فيها عدة دول، لتشكل العملية ضربة قاصمة للتنظيم تضاف إلى سلسلة الهزائم التي مني بها خلال الفترة الاخيرة.

ضربة إعلامية جديدة يتلقاها تنظيم داعش في اوروبا بعد سلسلة هزائم عسكرية تلاحق التنظيم في سوريا والعراق وليبيا وغيرها الكثير من المناطق الخاضعة لاحتلاله حول العالم

وكالات دعائية في قبضة الشرطة الاوروبية التي قالت أن قوات اليورو بول والشرطة الامريكية الوكالات التابعة لتنظيم داعش، في عملية منسقة شاركت فيها دول عدة

العملية بحسب بيان اليوروبول استهدفت منصات إعلامية تابعة لتنظيم داعش على غرار أعماق وإذاعة البيان وغيرها من المنصات بمافيها قنوات داعش على تطبيق تلغرام والتي اُخترقت قدرة تنظيم داعش على بث ونشر المواد الإرهابية

اليوروبول أكدت ان العملية أحدثت فجوة كبيرة في قدرة تنظيم داعش على نشر الدعاية عبر الإنترنت، ودفع الشباب في أوروبا إلى التطرف

عملية منسقة بدأتها النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا لتقوم قوات الشرطة الوطنية في كل من هولندا وكندا والولايات المتحدة بالسيطرة على خوادم التنيظم ليتم بعد ذلك صادرة مواد رقمية في كل من بلغاريا وفرنسا ورومانيا.

"وحدة الإحالة لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت" البريطانية شاركت في الكشف أيضا عن "نطاقات تسجيل من أعلى المستويات أساء استخدامها تنظيم داعش."

ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة العمليات المنسقة التي تسهدف داعش وترمي للقضاء على التنظيم في كل انحاء العالم قبل ان يحاول العودة من جديد

معنا من مدينة بون الالمانية جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات قضايا الارهاب و الاستخبارات

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