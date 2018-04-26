ماتيس: واشنطن ستوسع الحرب على داعش في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه يَتوقع حصولَ جهودٍ اضافية في مكافحة تنظيم داعش شرقي سوريا في الأيام المقبلة.

وأضاف ماتيس في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه يتوقع أيضا تكثيفاً في العمليات ضد التنظيم على الجانب العراقي من الحدود، في حين عززت فرنسا القتالَ ضد التنظيم في سوريا بقواتٍ خاصة على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وحول سحب القوات الأمريكية من سوريا قال ماتيس إن الولايات المتحدة ربما ستأسف لعدم الاحتفاظ بقوة أمريكية هناك.

وتلقى تنظيم داعش في سوريا ضربات موجعة من غارات جوية وقوات برية وجماعات سورية مسلحة تدعمها الولايات المتحدة لكن التنظيم لا يزال يسيطر على بعض المناطق، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلجأ إلى أساليب حرب العصابات إذا ما انُتزعت السيطرة منه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا ”بشكل سريع نسبيا“ لكن ليس قبل إتمام مهمتها مضيفا أن المفاوضات بشأن الأزمة هناك يجب أن تكون جزءا من اتفاق أكبر بشأن إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة ”ربما ستأسف“ لعدم الاحتفاظ بقوة أمريكية في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم داعش للظهور.

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