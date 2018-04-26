أبو بكر البغدادي قادر على شراء شركة الطيران الفرنسية

أخبار الآن| باريس- فرنسا (متابعات)



كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي استنادا لأحدث تقديرات أجهزة المخابرات الفرنسية أن ثروة داعش بلغت نحو 3 مليارات دولار، موضحة أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش، لديه القدرة اليوم على شراء إير فرانس شركة الطيران الفرنسية ، لكون قيمتها تقارب ما يمتلكه ، الأمر الذي شكل قلقًا للمتخصصين في مكافحة الإرهاب ، الذين يجتمعون ، يومي الأربعاء والخميس، في مؤتمر"لا أموال للإرهاب" في باريس لمكافحة تمويل الإرهاب.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن المخابرات الفرنسية تتبعت عملية الحسابات التي اشتبهت بضلوعها في الإرهاب، واتضح أن عملية نقل الأموال تتم عن طريق حسابات صغيرة لأفراد غير مطلوبين بعيدًا عن مستوى الشبهات.

وأضافت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه "بتحديد هوية 320 من جامعي الأموال المتصلة بالإرهاب، اتضح أن غالبيتهم من الأتراك، كما حددت التحقيقات أيضًا أن عملية الأموال تتم عبر جمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تتستر تحت غطاء التبرعات وتقوم بإرسالها إلى الإرهابيين".

وحول آلية الدفع، أوضح التقرير أن "عملية الدفع تتم جميعها عبر البطاقات المدفوعة مقدمًا.

فيما اعتبرت المخابرات الفرنسية، أن ثروة تنظيم داعش الإرهابي على رأس قائمة الأموال الضخمة المثيرة للقلق.

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