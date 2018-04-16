تفجير استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية في العراق

أخبار الآن | كركوك - العراق (صحف)

قتلَ شخصٌ وجرحَ أحد عشر آخرون في انفجارِ سيارة مفخخة استهدفت يوم أمس في مدينة كركوك، موكبا لمرشحٍِ للانتخاباتِ التشريعية العراقية المقررة في 12 أيار المقبل، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ولم تعلن أيُ جهةٍ مسؤوليتها عن التفجير.

ووقع الانفجار في حي الخضراء وسط مدينة كركوك، في شمال بغداد، بحسب المصدر الذي قال «استشهاد مدني وإصابة 11 آخرين، بينهم ثلاثة من عناصر حماية».

ورحّب التركمان والعرب باستعادة القوات الحكومية السيطرة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على محافظة كركوك المتنازع عليها، حيث كان يسيطر الأكراد على مناطق كثيرة بينها مركز المحافظة.

وقبل أسبوع قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بينهم مرشحة للانتخابات إثر استهداف مقر حزبي في بلدة هيت بمحافظة الأنبار غرب البلاد من قبل انتحاري بحزام ناسف، وأعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن الهجوم.

وكشفت السلطات العراقية انذاك عن التفاصيل التي أحاطت بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مساء السبت مقر حزب "الحل" في قضاء هيت غرب محافظة الأنبار.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة انتحاريين حاولوا اقتحام مبنى الحزب أثناء الاشتباك معهم.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من "إنقاذ رئيس مجلس هيت ومدير البلدية وإحدى المرشحات للانتخابات العراقية بعد أن كانوا محاصرين داخل المبنى".

وقال مصدر طبي في مستشفى هيت إن إصابة المرشحة زينب عبد الحميد الهيتي طفيفة وحاليا تتلقى العلاج في المستشفى.

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