العراق تطلق عملية أمنية لتطهير الحدود من مخلفات داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت القوات العراقية عملية أمنية الأحد، هدفها تطهير المناطق الحدودية بينها وبين الأردن وسوريا، وفق ما أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان.

وأكد رسول أن القوات تمكنت من تدمير معسكر ومضافات تابعة لتنظيم داعش في منطقة راوة وغربي نينوى، ملمحا إلى تفاصيل أخرى من هذه العمليات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقد باشرت قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع الحشدين الشعبي والعشائري، بتطهير المناطق الواقعة غربي نينوى وهي المحلبية - جنوبي تلعفر - سنجار - إلى أم جريس في الحدود الدولية إلى مناطق البعاج - القيروان الكراح)، شمال بغداد.

وأضاف رسول، "كما شرعت قيادة عمليات صلاح الدين بعملية تطهير مناطق جنوبي الحضر وشمالي الصينية إلى وادي المعالف، شمال بغداد أيضا، من مخلفات وباقيا تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع رسول، "إلى ذلك باشرت قطعات عمليات الأنبار بتفتيش مناطق عكاشات - الرطبة - شمالي طريق الخط السريع الرابط بين غربي العراق والحدود الأردنية".

كما شرعت قيادة عمليات الجزيرة في عملية تفتيش مناطق أعالي الفرات الممتدة من راوة - الرمانة غربي الأنبار على الحدود العراقية السورية، شمالا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات نينوى.

ونوه رسول، إلى أن عمليات التفتيش شملت مناطق وادي حوران (أكبر وديان العراق يقع في محافظة الأنبار، ويمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية - السعودية).

ويوميا يعلن مركز الإعلام الأمني العراقي منذ الشهر الماضي نتائج عمليات أمنية نوعية تنطلق بها القوات العراقية في ملاحقة فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ومخلفاته في مناطق متفرقة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار شمالي وغربي البلاد.

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