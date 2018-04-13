العراق: قتلى في تفجير استهدف جنازة مقاتلين ضد تنظيم داعش

أخبار الآن | سديرة - العراق (صحف)

قتل ستة عشر شخصا على الأقل وجرح أربعة عشر آخرون في انفجار عبوة ناسفة خلال تشييع مقاتلين عراقيين قتلوا الأربعاء بيد مسلحي تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول محلي في شمال العراق.



ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في العراق منذ الاعتداء الانتحاري المزدوج الذي أوقع 31 قتيلا في بغداد في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأفاد صلاح الدين الشعلان رئيس المجلس البلدي لقرية سديرة جنوب الشرقاط أنه "بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية انفجرت عبوتان ما أدى إلى قتل 16 وجرح 14".



مضيفا "أن الجرحى أغلبهم حالتهم خطرة" ما قد يفاقم حصيلة الضحايا.

وحدث الاعتداء أثناء تشييع خمسة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا ليل الأربعاء إلى الخميس في القرية ذاتها الواقعة على بعد 250 كلم شمال بغداد.

وفي وقت سابق الخميس أفاد ضابط في الشرطة أنه "قتل ليلة أمس 5 وجرح 4 اثر هجوم شنه تنظيم داعش على قرية اسديرة".





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