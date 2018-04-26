العبادي: لولا الفساد المستشري لما إحتل داعش مدنا عراقية

أخبار الآن | أربيل - العراق (خاص)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الطائرات العراقية ستواصل ضرب داعش في سوريا لمنع إمتداده الى العراق.



جاء ذلك في مؤتمره الصحفي الأسبوعي , مشيرا الى أنه لولا الفساد المستشري في الدولة العراقية لما إنهارت فرق عسكرية و إحتل تنظيم داعش مدناً بأكملها في شمال العراق و غربه.

و أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في الأراضي السورية , كما ذكر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن العراق غير راغب في التدخل في الشأن السوري, مشددا على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره , لافتا الى ان القوات العراقية ستواصل توجيه ضربات الى "الارهابيين" في سوريا.

و تابع العبادي أن الضربة التى وجهها سلاح الجو العراقي لم تكن إعتباطية ولكن مبنية على معلومات إستخباراتية , مؤكدا إلقاء القبض على قيادات فى تنظيم داعش بالأراضى السورية.

و أشار العبادي الى أن تعقيد الأزمة السورية و التصعيد في حدة القتال هناك أدى إلى بقاء تنظيم داعش , فيما تعهد بمواصلة التنظيم الإرهابي داخل العراق وخارجه.

و كان سلاح الجو العراقي شن قبل نحو أسبوع ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش داخل الأراضي السورية من جهة الميادين والشدادي ودير الزور ، نتيجة لوجود خطر منهم على الاراضي العراقية، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون.

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