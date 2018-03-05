الجيش العراقي يعتقل قياديا اعلاميا بارزا في داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق

ألقت القواتُ العراقية، القبضَ على مسؤولِ الذراع الإعلامية لتنظيمِ داعش الإرهابي، وعددٍ من مساعديهِ في ضواحي مدينة الموصل.

وصرحَ مسؤولٌ في استخباراتِ الجيش أن القياديَ في داعش ويدعى عثمان خالد الأمين اعتقل في قريةٍ على مشارف مدينةِ الموصل مشيرا إلى أنهُ أدلى بمعلومات فورَ إلقاءِ القبضِ عليه.

وأضاف المصدر أن الإرهابي اعتقل في قرية على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أنه أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد يتواجدون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له اثناء احتلال التنظيم.

وظهرت وكالة داعش الاعلامية عام 2014 عند احتلال أجزاء واسعة من العراق وسوريا، ومن وقتها بثت الوكالة وعلى مدى سنوات أخبار التنظيم ومقاطع مصورة ترويجية من بينها عمليات إعدام مروعة.

وكان مصدر أمني قال مؤخرا إن قوات مشتركة قتلت خلال عملية أمنية 6 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي إن "قوة مشتركة تمكنت من قتل 6 من افراد تنظيم داعش داخل منزل في قرية التويرية في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة.

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