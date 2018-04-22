ترامب: الطريق أمام حل أزمة كوريا الشمالية لا يزال طويلا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب إن الطريقَ أمام حل أزمة كوريا الشمالية ”لا يزال طويلا"، ليخفف بذلك من ترحيبه السابق بإعلان بيونغ يانغ تعليقَ اختباراتها النووية والصاروخية وإغلاقَ موقع ٍ مخصص للتجارب النووية.

وأوضح ترامب في تغريدته على تويتر، إن الجهودَ لإنهاء الأزمة قد تنجح، وأكد أن ما يقوم به الآن كان ينبغي القيامُ به منذ وقت طويل.



وفي وقت سابق، رحب ترامب بإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي فاجأ العالم، عزمه تعليق التجارب النووية والصاروخية البالستية وإغلاق موقع للاختبارات النووية، معتبرا هذا التطور "نبأ سارا جدا لكوريا الشمالية والعالم".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم أنه "اعتبارا من 21 أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الأوحد الحاكم أن "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

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