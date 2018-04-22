إخلاء موقع سياحي بفرنسا بعد تهديدات للشرطة

أخبار الآن | دبي - افمارات العربية المتحدة

أخلت السلطات الفرنسية، الأحد، موقع مون سان ميشيل السياحي بعد أن وجه رجل تهديدا للشرطة.

وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات لراديو فرانس إنفو أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل الجزيرة السياحية الشهيرة التي تقع في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا، وكان ذلك حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

وأضاف "قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية، ولتبديد أي شكوك، حيث أننا لا نعلم غايته".

وقد أجلت الشرطة السياح من كنيسة، قريبة من الموقع، كإجراء احترازي بعد التهديد.

ولا تزال الشرطة تبحث عن صاحب التهديدات.

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