احتفالا باليوم العالمي للأرض.. نصائح للمحافظة على البيئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يحتفل العالم أجمع كل عام في الثاني والعشرين من إبريل باليوم العالمي للارض، من أجل التوعية بالإهتمام بالبيئة الطبيعية المكونة لكوكب الأرض، ومؤسس ذلك اليوم الأمريكي السيناتور غايولد نيلسون، باعتماده يوما بيئيا عالميا تثقيفيا تم عقده في 22 أبريل 1970، وفي وقت كان التركيز فيه في الولايات المتحدة عن يوم الأرض، قام المنظم المحلي دينيس هايس بتأسيس منظمة the Billit Foundation، والتي قامت بجعل ذلك اليوم دوليا واحتفلت به آنذاك 141 دولة، وتقوم حاليا شبكة الأرض بتنظيم الاحتفال بيوم الأرض، وتحتفل به أكثر من مائة وخمسة وسبعون دولة، ويعتبر يوم 22 أبريل بداية الربيع، في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ويمثل فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي، وبالرغم من ذلك إلا أنه مازال اليوم العالمي للبيئة، هو المناسبة البيئية الأهم عند الأمم المتحدة، يوم الأرض 2018.

وحاليا تحتفل بهذا اليوم 175 دولة على مستوى العالم، منها فرنسا، التي تقوم بإطفاء أضواء برج إيفل في منتصف الليل مشاركة في هذا اليوم، وتشارك الإمارات العربية المتحدة بإطفاء أنوار برج خليفة في منتصف الليل، كما تشارك أيضا مصر والأردن وفلسطين، التي تعتبر يوم الأرض هو يوم المطالبة بالعودة إليها ووقف الدمار الكبير بها واحتلالها.

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ويتم الاحتفال بهذا اليوم عن طريق رفع شعارات وعمل مسيرات في الشوارع وعقد ندوات وحملات توعية بأهمية الحفاظ على هذا الكوكب والحد من التبعات السيئة لإساءة استغلال موارده، والتوعية بمستويات التلوث والتي أدت لظاهرة الاحتباس الحراري، ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذوبان القطبين.

ويهدف الاحتفال لرفع التوعية وعمل حشد شعبي من جميع الشعوب لإنشاء منظمة عالمية رسمية تختص بحماية البيئة من التلوث الذي بدأ يؤثر فينا، وأن يطلق عليها وكالة (EPA)، حيث لا تجد تأييد كبير من الدول الصناعية العظمى، حيث تجدها تقف ضد بعض مصالحها وتحد من نموها الكبير وسيطرتها على الاقتصادات، لذا يجد القائمون على الأمر أن التأييد الشعبي من جميع شعوب الأرض يعطي دفعة قوية لإنشاء تلك الوكالة.

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غوغل

قام محرك البحث غوغل اليوم السبت 22 أبريل 2018 بتغيير شعاره احتفالا بيوم الأرض العالمي، ويشارك غوغل العالم في المناسبات العالمية الهامة بصفته أشهر محرك بحث، ويستغل هذه الشهرة العالمية بنشر الوعي حول المناسبات العالمية التي تستحق أن يجتمع العالم على الاحتفال بها، وكان”يوم الأرض”من الأحداث البارزة التي تستحق أن يجتمع العالم عليها والاهتمام بها، فقام بالاحتفال بهذا اليوم تحت شعار”نصائح يوم الأرض”.

ويختص هذا الاحتفال للتوعية بهذا الكوكب الذي نعيش عليه، وأهمية المحافظة على تلك النعمة، والنصائح التي علينا العمل بها حتى لا نضر بالمكان الذي نحيا عليه، ويكون ذلك بعمل بعض الطقوس لهذا اليوم باتباع بعض الأشياء ليوم واحد فقط، منها توفير الطاقة بإغلاق كافة المصابيح في وقت معين من اليوم بهدف توفير الكهرباء، ومشاركة سيارة واحدة مع الأصدقاء بهدف توفير الطاقة.

نصائح يوم الأرض

يقوم أساس الاحتفال بيوم الأرض على التوعية وإعطاء النصائح التي علينا اتباعها للمحافظة على هذا الكوكب وهي

عليك بإطفاء جميع الأنوار قبل مغادرة المكان

زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين

مشاركة الآخرين نفس السيارة أثناء الخروج أو ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام

تناول الخضراوات الطازجة والفاكهة لتجنب تراكم النفايات بالكوكب

ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استخدامه.

ويكون أساس الاحتفال بيوم الأرض العالمي إلقاء الضوء على أهمية عودة مراجعة العادات الخاطئة للإنسان، وعودته للطبيعة، والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط، ولذلك يسعر العالم في الاحتفال بيوم الأرض للعودة للعادات الصحيحة.

يقوم العديد من المهتمين بالاحتفال بهذا اليوم بالتعبير الرمزي لهذا اليوم العالمي، حيث تدعو العديد من المؤسسات لإغلاق المصابيح الكهربية في ساعة واحدة ومحددة في جميع العالم تعبيرا عن التضامن العالمي للاهتمام من جديد بالأرض والبيئة.

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