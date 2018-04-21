الهند تقر عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات تحت سن 12 عاما

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (وكالات)

قررت الحكومة الهندية تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عاما في مسعى لمكافحة زيادة الجرائم ضد المرأة.

وذكرت وكالة الأنباء برس ترست أو إنديا، أن المرسوم سيرسل إلى الرئيس للتصديق عليه، كما يتطلب المرسوم موافقة البرلمان في غضون ستة أشهر من أجل أن يصبح قانونا.

وجاء القرار بعد حالة من السخط إزاء واقعة اغتصاب وحشي لفتاة في الثامنة من عمرها في ولاية جامو وكشمير، وحادثة الاغتصاب المزعوم لفتاة على يد نائب بالبرلمان من العضو الحاكم في ولاية أوتار براديش.

كما دفعت تظاهرات اجتاحت أرجاء البلاد بعد واقعة اغتصاب جماعي في نيودلهي عام 2012، الحكومة إلى مضاعفة عقوبة سجن المغتصبين إلى 20 عاما.

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