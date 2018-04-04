في باكستان.. اغتصاب انتقامي بالتوافق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رغم ان الاغتصاب الانتقامي محظر بموجب القانون في باكستان الا انه منتشر في بعض المناطق الريفية.

ووفق التفاصيل التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، اعتقلت الشرطة الباكستانية 12 شخصاً، بينهم أعضاء في مجلس قروي وكبار سن وأقارب، لإصدارهم أوامر لرجل باغتصاب فتاة انتقاماً لاغتصاب شقيقته.

وقال ضابط الشرطة رحمت علي، اليوم الاثنين، إن المتهمين مثلوا أمام محكمة، الأمر الذي يسمح للشرطة بالتحقيق معهم لمدة أسبوع دون الإفراج عنهم بكفالة.

وأضاف أنه في أعقاب اغتصاب فتاة بالقرية، طلبت عائلة المغتصب المزعوم، ويدعى وسيم سعيد من مدينة بيرمحل، العفو من عائلة الفتاة. واتفق الطرفان على التصالح بشرط اغتصاب شقيقة سعيد.

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