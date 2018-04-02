العراق تسلم الهند رفات 38 عاملاً اعدمهم داعش في الموصل

أخبار الآن | بغداد - العراق -(وكالات)

سلمت بغداد رفات عمال البناء الهنود الـ 38 والذي قتلوا على يد تنظيم داعش أثناء اجتياحه لمدينة الموصل عام 2014.

وأعلن السفير الهندي لدى العراق أن جثث العمال سوف تنقل إلى الهند جوا على متن طائرة عسكرية بصحبة وزير الشؤون الخارجية.

واكتشفت السلطات العراقية الرفات في مقبرة جماعية العام الماضي بعد تحرير الموصل، وتمكنت من التعرف على أصحابها الشهر الماضي حيث كان العمال ومعظمهم من شمال الهند يعملون لدى شركة بناء قرب الموصل.

وكانت وزارة خارجية الهند قد أكدت مقتل 39 من عامليها كانوا خطفوا في العراق في 2014.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، أمام البرلمان، إن عمال البناء المخطوفين قتلوا بأيدي تنظيم داعش في العراق.

وذكرت سواراج أنه تم العثور على رفات العمال في مقبرة جماعية في بدوش شمال غربي الموصل (شمال العراق)، ونقلت إلى منظمة محلية لإجراء تجارب الحمض الريبي النووي عليها.

وكان العمال الـ39 قد خطفوا في حزيران/يونيو 2014 عندما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من أراضي العراق واستولى على الموصل.

وغالبية هؤلاء من أسر فقيرة في ولاية بنجاب شمال الهند، كانوا يعملون لحساب شركة مقاولات في الموصل عندما تعرضوا للخطف.

ولم تتلق الحكومة الهندية أي مطالب بدفع فدية أو اتصالاً مباشراً من الخاطفين.

وختمت سواراج بالقول حينها: "رغم صعوبة الأمور، ستتسلم الأسر المفجوعة الرفات بعد أكثر من ثلاث سنوات وهو ما نأمل أن يساعدها على طي الصفحة".



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