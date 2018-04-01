الموصل تحتفل برأس السنة الآشورية على أنقاض بوابة نركال

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أطلقت مجموعة من شباب الموصل مئات البالونات الضوئية في سماء المدينة إحتفالاً بحلول رأس السنة الآشورية والذي يحتفل فيه الموصليون ومسيحيون المدينة خصوصاً مطلع شهر نيسان من كل عام.



شباب الموصل أرادوا من خلال إحتفالهم هذه المرة على أنقاض بوابة نركال التأريخية التي دمرها داعش إيصال رسالة الى العالم تؤكد عراقة مدينة نينوي التأريخية التي مازالت تحتضن آثاراها برغم محاولات هذا التنظيم الإرهابي طمسها.

كما أبدى عدد من المحتفلين تأكيدهم بأن الإحتفالات ستستمر برأس السنة الآشورية في الأعوام المقبلة كون مدينة الموصل هي حاملة رسالة حضارية وتأريخية للعالم أجمع.

و كانت "أخبار الآن" رصدت آثار أسوار مدينة نينوى القديمة التي دمرها داعش قبل تحرير منطقة باب نركال ضمن الساحل الأيسر شرقي المدينة , و أظهرت الصور حجم الدمائر الهائل الذي تسببت به همجية داعش حيث أزالت آثار منطقة يعود تأريخها الى أكثر من 2800 عام قبل الميلاد.

و بعد أن صمدت لآلاف السنين تحولت بوابة نركال التأريخية إحدى بوابات نينوى القديمة الى أثر بعد عين بعد أن أقدم داعش على جرفها في نهاية عام 2014 إثر تدميره مراقد الأنبياء والصالحين بذات الأسلوب الهمجي الذي إعتاد على إنتهاجه منذ إحتلاله الموصل.

و الى جانب بوابة نركال قام داعش بتدمير بوابة "أدد" الواقعة على بعد مئات الأمتار منه ولم يتبق من آثار سور مدينة نينوى التأريخية سوى السور المتواجد في منطقة باب شمس حيث تغير شكل مدينة الموصل بعد هذه الجريمة.



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