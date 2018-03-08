ولي العهد السعودي وماي يتفقان على التصدي لإيران

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أعلن مكتب رئيسة وزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها اتفقت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور بريطانيا، على ضرورة العمل معا للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.

كما قال المكتب إنهما اتفقا أيضا على خطط طموحة لتبادل تجاري، وفرص استثمارية بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني، على مدار الأعوام المقبلة.

وأضاف أن محادثات الاستثمار السعودي "دلالة واضحة على الثقة الدولية في الاقتصاد البريطاني، بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

والأربعاء، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الأمير محمد بن سلمان في قصر باكنغهام في لندن.

وتبادل ولي العهد السعودي والملكة، أحاديث ودية بشأن العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأقامت الملكة إليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.

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