ماي: العلاقات مع السعودية مهمة وأنقذت أرواحا ببريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمام البرلمان اليوم، عن صلات بريطانيا بالسعودية في مجالي الدفاع والأمن, قائلة إن التعاون معها أنقذ أرواح مئات الأشخاص.

واضافت ماي ان بريطانيا ترى و تشجع الاصلاحات التي تجري في السعودية. ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيرزا ماي، الأربعاء، إن العلاقات مع السعودية مهمة وتاريخية، وأنقذت أرواحاً ببريطانيا.

وأضافت رداً على سؤال من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض أن "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".

واعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا أنه "نرى إصلاحات في السعودية ونشجع ذلك".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

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