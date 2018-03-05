السعودية تتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا قريبا

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة - (رويترز)

توقع وزيرُ الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن تبرم المملكة عدة اتفاقيات مع بريطانيا، وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن هذا الأسبوع.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي، إن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للإستثمار، مؤكدا أن زيارة ولي العهد سترتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات القائمة في بريطانيا لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي يبدأها بزيارته للعاصمة البريطانية لندن، بعد غد الأربعاء.

وصرح الجبير للصحفيين قائلا "أتوقع إبرام مذكرات تفاهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للندن".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار العاصمة المصرية القاهرة الاحد، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووقع الجانبين العديد من الإتفاقيات التجارية.

وقال مسؤول سعودي لرويترز الاثنين إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وكان الأمير محمد قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض. وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.

وقال مسؤولون إن من المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة،التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

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