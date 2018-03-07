الكنيسة القبطية: ولي العهد السعودي يهز أساس التطرف بالمنطقة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (متابعات)



أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطيةالقس بولس حليم، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يهز أساسات التطرف في المنطقة، واصفاً زيارته لكاتدرائية العباسية، بأن لها أثرا كبيرا بالشارع المصري والعربي عامة، وذلك لأنها رسالة مهمة جداً وتدعم الجانب المعتدل وتطرد التطرف، وهي رسالة تعاون وتعزيز شراكة ومحبة.

وأشار إلى أن كلمة ولي العهد عن الأقباط، والكنيسة المصرية والمسيحيين هي رسالة قوية جدا في نشر الخطاب التنويري والوسطي، واصفاً رسالة ولي العهد بأنها تنويرية إنسانية.

هذا وأكد محمد بن سلمان للبابا تواضروس الثاني أن الأقباط غوالٍ على كل العالم وليس مصر فقط، والمسلمون يجب أن يعرفوا الدور الوطني الذي تحملته الكنيسة من أذى.

وقال القس بولس في حوار مع برنامج "بانوراما" على قناة "العربية" إن "الانفتاح الذي تقوده السعودية أثر في الشارع المصري".

وتابع قائلاً: "إن زيارة محمد بن سلمان لمصر، تسطر في التاريخ لأنها تحمل دلالات ومعاني عميقة".





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