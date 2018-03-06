ولي العهد السعودي يزور الكاتدرائية المرقسية في "مصر"

أخبار الآن| القاهرة - مصر (وكالات)

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، كاتدرائية العباسية في القاهرة، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، حيث التقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، تواض روس الثاني.



وأكد محمد بن سلمان والبابا تواض روس الثاني على أهمية دور ِ مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم، ووصل ولي العهد إلى القاهرة يوم الأحد الماضي في زيارة مدتها ثلاثة أيام تمثل أولَ جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في شهر يونيو \حزيران من العام الماضي.



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