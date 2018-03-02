إطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في بوركينافاسو

أخبار الآن | واغادوغو - بوركينافاسو (وكالات)

ذكرت مصادر صحفية، أن عاصمة بوركينا فاسو، شهدت إطلاقا للنار بالقرب من السفارة الفرنسية اليوم

شهود عيان قالوا أن مسلحين مقنعين، يرتدون حقائب هاجموا حراسا عند مدخل مقر جيش بوركينافاسو في العاصمة واغادوغو، بعد انفجار هز المبنى.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، لكن عددا من الشهود قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار قبل الانفجار، واستطاع أحدهم رؤية سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المقر.

في المقابل أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر السفارة الفرنسية.

وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة.



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