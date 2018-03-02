أمريكا توافق على بيع أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

وافقت الولايات المتحدة رسميا على بيع اوكرانيا صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، في خطوة يتوقع ان تثير غضب موسكو غريمة كييف.

وقالت الوكالة الاميركية للتعاون الأمني الدفاعي إن الحكومة الاوكرانية طلبت شراء 210 صواريخ و31 قاذفة بتكلفة تقارب 47 مليون دولار. وسيقوم موظفون حكوميون ومتعاقدون امريكيون بالمساعدة في نقل الأسلحة وتدريب القوات الاوكرانية التي تقاتل في شرق البلاد انفصاليين تدعمهم روسيا.

وذكرت الوكالة الاميركية في بيان أن "منظومة جافلين ستساعد اوكرانيا على بناء قدراتها الدفاعية على المدى الطويل للدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها تلبية لمتطلبات دفاعها الوطني".

وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون اوكرانيا في معركتها لاستعادة اراضيها بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وسيطر متمردون انفصاليون تدعمهم روسيا على منطقتين صناعيتين في شرق البلاد.

وظلت واشنطن لفترة طويلة حذرة ومتخوفة من تصعيد النزاع عبر تقديم أسلحة "فتّاكة" إلى كييف، ما قد يساهم في مزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالفعل مع موسكو.

وذكرت الوكالة في بيانها أن تزويد اوكرانيا "هذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وإذا لم يرفض عقد البيع في الكونغرس الأميركي، سيكون بوسع الشركتين المتعاقدتين "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" بدء توريد الأسلحة في غضون شهرين.



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