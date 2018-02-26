إنفجار ضخم في بريطانيا والشرطة تنصح المواطنين بالإبتعاد

اخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة( وكالات)

تواردت أنباء عن وقوع إنفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية، وذكرت الشرطة البريطانية انها تتعامل مع حادث كبير في مدينة ليستر حيث وقع حريق في احد المتاجر نتيجة الإنفجار.

هذا ونصحت الشرطة البريطانية المواطنين بالبقاء بعيدا من موقع الإنفجار.

كما افادت خدمة الإطفاء البريطانية انها ارسلت 6 سيارات الى وسط مدينة ليستر بعد دوي انفجار ضخم.

كما أعلنت الشرطة إغلاق شارع Carlisle وجزء من طريق Hinckley في مدينة ليستر وسط البلاد.

الصور الاولية من موقع الإنفجار اظهرت حريقا ضخما اشتعل في المكان داخل مبنى من طابقين.

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