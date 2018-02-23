عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارتين ملغومتين في مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال - (رويترز)

قتل واصيب العشرات في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت الشرطة الصومالیة إن سیارتین انفجرتا وتبع انفجارَهما تبادلٌ لإطلاق النار قرب مقر إقامة الرئیس محمد عبد الله محمد.

ولم تتضح بعد الجھة المسؤولة عن الھجوم، غير أن جماعة الشباب الصومالیة المتشددة اعلنت مسؤوليتها سابقاً عن تفجیرات وھجمات بالأسلحة في العاصمة مقديشو.

وقال المیجر محمد أحمد وھو ضابط في الشرطة لرویترز إن انفجار السیارة الملغومة نفذه

انتحاري قرب منطقة القصر الرئاسي وأعقبھ انفجار ثان وإطلاق نار.

وأضاف أن من المبكر معرفة التفاصیل وھدف الھجوم.

وقال شاھد من رویترز إن سحابة ضخمة من الدخان شوھدت تتصاعد في المنطقة وإن إطلاق

النار استمر قرب مقر إقامة الرئیس

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز "نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين هذه الليلة".

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