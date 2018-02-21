قتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بأفغانستان

أخبار الآن | جلال أباد - أفغانستان (وكالات)

أعلنَ مسؤولون أفغان، الثلاثاء، أن 3 على الأقل من شيوخِ القبائل قتلوا في انفجارٍ استهدفَ فندقا بمدينةِ جلال أباد شرق العاصمة كابول، فيما أصيبَ اثنانِ آخران.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسمِ حاكم إقليم ننكرهار إن الانفجار وقعَ في الطابق الثاني بفندقٍ كانَ شيوخ القبائل يقيمونَ فيهِ أثناءَ زيارةٍ لجلال أباد لحضورِ اجتماعٍ عن بطاقاتِ الهوية الإلكترونية الجديدة التي ستطبقها الحكومة المركزية.

وأضاف خوجياني أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار، فيما لم يرد إعلان عن المسؤولية.

المواطنون خلال نقل جثة إحدى الضحايا

وجلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار وتقع على الحدود مع باكستان حيث أسس فصيل تابع لتنظيم داعش معقلا له في السنوات الأخيرة.

وأعلن الفصيل مسؤوليته عن عدد من الهجمات في جلال أباد أحدثها الشهر الماضي عندما استهدف مكتبا لهيئة إنقاذ الطفولة في المدينة.

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