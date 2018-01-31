دراسة: طالبان تنشط في 70 في المئة من أفغانستان

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن طالبان تنشط علانية في 70 في المئة من مقاطعات أفغانستان، حيث تحتل أربعة في المئة من البلاد ولها وجود مادي علني في 66 في المئة.

وقالت الدراسة إن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة أو نحو 30 بالمئة من البلاد، لكنها ذكرت أن هذا لا يعني أنها خالية من هجمات طالبان.

وقالت (بي.بي.سي) إن الدراسة تستند إلى محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلي في جميع مقاطعات البلد، وهذه التقديرات أعلى بكثير من أحدث تقييم للتحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي بشأن وجود طالبان.



وقال التحالف إن طالبان كانت تحتل أو تتنازع على السيطرة على 44 في المئة فقط من مقاطعات أفغانستان وذلك حتى تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ورغم أن (بي.بي.سي) أحصت 399 مقاطعة في أفغانستان فقد أحصى التحالف 407 مقاطعات، ولم يتضح سبب التناقض في الأعداد.



وقال التقرير "كابول ومدن كبرى أخرى، على سبيل المثال، عانت من هجمات كبيرة نفذت انطلاقا من مناطق مجاورة أو بواسطة خلايا نائمة خلال فترة البحث وكذلك قبلها وبعدها".

وردا على سؤال بخصوص دراسة (بي.بي.سي)، لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشكل مباشر لكنها أشارت إلى أحدث أرقام من التحالف الذي يقوده حلف الأطلسي والتي أكدت أن نحو 56 بالمئة من أراضي أفغانستان تحت سيطرة أو نفوذ الحكومة.

وذكرت الدراسة أن متحدثا باسم الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني هون من شأن النتائج.

وقالت الدراسة أيضا إن تنظيم داعش له وجود في 30 مقاطعة لكنها أشارت إلى أنه لا يحتل بشكل كامل على أي منها.



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